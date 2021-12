Sam Rockwell: cosa è successo alla mano sinistra della star de Il genio della truffa?

Sam Rockwell è uno degli attori più apprezzati degli ultimi anni e, questa sera torna in tv con Il genio della truffa, il film del 2003 diretto da Ridley Scott in cui recita al fianco di Nicolas Cage. Vi siete però mai chiesti cosa è successo alla sua mano sinistra?

A rivelarlo è stato proprio l'interprete di Frank Mercer nel corso di un'intervista con Esquire, dove scherzando con il giornalista ha ammesso di aver avuto un terribile incidente d'auto che gli ha praticamente schiacciato alcune dita della sua mano che, per tale ragione sono dovute essere ricostruite chirurgicamente.

"Ho avuto un brutto incidente. La mia auto si è ribaltata e ho rischiato la vita. Penso che la stessa cosa sia successa a Shia LaBeouf ma il suo incidente è stato ben peggiore del mio. Le mie dita sono rimaste schiacciate e per questo me le hanno dovute ricostruire chirurgicamente. Sono strane ma per fortuna fanno ancora il loro dovere".

Per fortuna Sam Rockwell è ancora qui con noi per poter raccontare questa drammatica vicenda nonostante il vistoso danno riportato alla sua mano e sembra ormai quasi certo il possibile ritorno del suo Justin Hammer nel MCU. Per scoprire però se queste voci saranno confermate non ci resta che attendere.