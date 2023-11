Sam Rockwell compie 55 anni: 'Volevo essere italiano, per un anno lo fui'

Difficile trovare un attore che non sia stato ispirato da uno dei tanti ruoli storici di Robert De Niro, ma per Sam Rockwell la cosa è andata leggermente oltre: da giovane, infatti, la futura star di Moon e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri provò a chiedere aiuto al nostro Bob per soddisfare un suo bisogno impellente.

Il buon Sam, che oggi spegne 55 candeline, cominciò infatti a desiderare di... Diventare italiano! Stando alle sue parole, in effetti, per circa un anno provò anche a comportarsi effettivamente come tale, soprattutto per cercare di risolvere un problemino che da un po' di tempo lo affliggeva quando si trattava di presentarsi ai provini.

"Guardai Toro Scatenato per tipo 50 volte. Volevo essere italiano, e per un anno in effetti lo fui. Il fatto è che sapevo fare tutta quella roba di strada da New York che ero arrivato al punto in cui mi ai provini mi dicevano: 'È troppo New York, è troppo urban', quando io in realtà venivo da San Francisco!" sono state le parole di Rockwell.

Da parte nostra, possiamo assicurare all'attore di Jojo Rabbit che l'Italia sarà sempre pronta ad accoglierlo: vedremo se tutti quei rewatch avranno avuto l'effetto desiderato! Italiano a parte, comunque, sapete cos'è successo alla mano sinistra di Sam Rockwell?