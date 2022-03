Sam Raimi vuole dirigere Batman: 'Se il Bat-Segnale chiama, io rispondo subito!'

Dopo il desiderio di Nicolas Cage di interpretare un villain di Batman, anche Sam Raimi ha palesato le sue intenzioni di esordire nell'universo cinematografico dell'Uomo Pipistrello.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Empire Magazine, Sam Raimi ha parlato dei suoi supereroi preferiti e ha dichiarato: "Ho sempre amato Batman. Se mai il Bat-segnale dovesse chiamarmi, risponderei di corsa e andrei a Gotham City! Un altro personaggio dei fumetti che adoro è The Shadow, e ad essere onesti Doctor Strange sarebbe un gradino sotto a Spider-Man nelle mie preferenze, ma insomma: ho appena fatto un film su Stephen, quindi non voglio metterlo in fondo alla mia lista!"

Dopo una carriera generalmente votata al genere horror, Sam Raimi spiazzò tutti accettando di dirigere un film su Spider-Man per la Sony Pictures: il film avrebbe dato il via ad una trilogia di enorme successo che, insieme alla contemporanea saga degli X-Men, aprì la strada al futuro dominio dei cinecomics nell'industria di Hollywood. Il regista è tornato nel mondo dei supereroi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita in Italia dal 3 maggio prossimo.

