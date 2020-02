Sam Raimi è in trattative per dirigere Doctor Strange in the Multiverse of Madness!

Quella della regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, uno tra i film più attesi di questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, è una storia già piuttosto travagliata: Marvel è infatti dovuta correre ai ripari dopo l'abbandono di Scott Derrickson, regista del precedente capitolo. In vista, però, potrebbero esserci importanti novità.

Già, perché stando alle indiscrezioni riportate da Variety nelle ultime ore potrebbe essere nientemeno che Sam Raimi a prendere in mano le redini del film che era stato annunciato inizialmente come il primo horror del Marvel Cinematic Universe (e il buon Sam di horror ne sa a pacchi, come dimostra quel cult senza tempo che è La Casa).

Quello di Raimi sarebbe dunque un clamoroso e sicuramente apprezzatissimo ritorno nel mondo dei cinecomic: come tutti ricorderete, infatti, il regista fu autore di quella trilogia di Spider-Man che, tra il 2001 e il 2007, diede nuova linfa vitale al genere supereroistico gettando probabilmente le basi proprio per la nascita di progetti come il Marvel Cinematic Universe.

Nessun commento è ancora arrivato da parte di Marvel, ma se ne saprà sicuramente qualcosa in più nelle prossime ore. Scott Derrickson, che aveva salutato la regia di Doctor Strange 2 citando Bob Dylan, dovrebbe comunque restare come produttore esecutivo del film; gli ultimi rumor, intanto, parlano del possibile ritorno di Mordo in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.