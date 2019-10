Sam Raimi torna finalmente alla regia di un film horror

Dopo aver annunciato di recente l'arrivo di un nuovo capitolo de La Casa, Sam Raimi ha stretto un nuovo accordo con Columbia Pictures per dirigere un nuovo film horror a dieci anni di distanza dall'uscita di Drag Me to Hell.

Il regista continuerà a lavorare con gli sceneggiatori Mark Swift e Damian Shannon, autori dell'idea originale del film, anche per il già annunciato Bermuda Triangle che vedrà come protagonista Ryan Reynolds.

Raimi, ad una nuova collaborazione con Columbia dopo la trilogia originale di Spider-Man targata Sony, produrrà il film insieme a Zainab Azizi della Raimi Productions, con Andrea Giannetti che supervisionerà il progetto da parte dello studio.

"Sono entusiasta di riunirmi con Columbia Pictures e collaborare nuovamente con Sanford e Ange. Sono un fan di Shann & Swift e abbiamo trovato l'avventura perfetta da condividere con il mondo" ha dichiarato Raimi (via The Wrap).

Autore della leggendaria trilogia de La Casa, Raimi torna finalmente dietro la macchina da presa di ben due pellicole a sei anni di distanza dal suo ultimo film, Il grande e potente Oz (2013). Nell'ultimo periodo, infatti, il regista si è dato solamente alla produzione di diverse pellicole di genere tra cui Man in the Dark, il recente Crawl - Intrappolati e il reboot di The Grudge.