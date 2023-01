Sam Raimi su Tobey Maguire in No Way Home: 'Il cuore mi batteva all'impazzata'

Il ritorno di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home non solo ha entusiasmato il pubblico ma anche Sam Raimi, l'amatissimo regista della prima trilogia dell'Uomo Ragno, da sempre nei cuori dei fan più accaniti di questo eroe.

In una proiezione della sua ultima fatica targate MCU, ovvero Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Raimi proprio sull'apparizione di questo iconico interprete di Peter Parker ha dichiarato: "Quando ho visto Tobey Maguire, il mio cuore ha iniziato a battere all'impazzata e ho pensato che proprio quello fosse il mio vecchio eroe, il mio vecchio amico. Era così bello".

Il regista ha poi aggiunto: "Amo questi film e amo tutte le diverse serie. Se questi ragazzi mi chiamassero e dicessero: 'Verresti con noi per uscire, scherzare e fare quattro chiacchiere?' o 'Ti presenteresti per fare questo film o leggere una scena o fare una cosa su Spider-Man?', sarebbe sempre un 'sì!' Perché non dovrei volerlo fare?".



Insomma, Sam Raimi è pronto per Spider-Man 4, quello che a suo avviso sarebbe stato il migliore film della saga e sebbene per il momento non vi sia nulla di concreto, le parole del regista continuano a far sognare milioni di fan in giro per il mondo.

