Sam Raimi rivela di essere a lavoro su un nuovo film de La Casa con Bruce Campbell

Nel corso di una recente intervista con Bloody Disgusting il regista Sam Raimi ha confermato di essere interessato allo sviluppo di un nuovo film del franchise horror La Casa, riavviato nel 2013 da Fede Alvarez con il suo personale ed acclamato remake.

Raimi ha anticipato anche il ritorno del protagonista Bruce Campbell:

"Mi piacerebbe farne un altro. Non penso che la TV sia nel futuro della saga, ma io, Bruce e Rob [Tapert, il produttore, ndr] stiamo parlando di un prossimo film" ha detto l'autore durante l'intervista. "Abbiamo già in mente uno o due diversi per farlo accadere. Per il momento posso solo dire che stiamo lavorando a qualcosa e che desideriamo che il franchise continui."

Al momento non è chiaro se il progetto anticipato da Raimi abbia a che fare con il secondo capitolo della saga-remake diretta da Alvarez: il regista uruguaiano tempo fa si era detta entusiasta di iniziare i lavori su La Casa 2, ma che lo avrebbe fatto solo una volta trovato la storia perfetta.

Nelle ultime settimane Sam Raimi si è trovato al centro di un rumor riguardante una possibile trasposizione a fumetti del mai realizzato Spider-Man 4, capitolo finale della sua saga dedicata al Peter Parker di Tobey Maguire. La notizia si è però rivelata infondata, dato che la Marvel Comics ha annunciato una mini-serie di Spider-Man scritta da J.J. Abrams e disegnata da Sara Pichelli.