Sam Raimi è il regista perfetto per Doctor Strange 2, parola dell'interprete di Mordo

Dopo l'abbandono di Scott Derrickson per divergenze creative, la regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata affidata a sorpresa a Sam Raimi, di ritorno alla regia di un film dopo ben sette anni. Tra i tanti che non vedono l'ora di rivedere il regista all'opera c'è anche Chiwetel Ejiofor, l'interprete di Mordo nel primo capitolo.

"Adoro Sam Raimi, e sono davvero eccitato di vederlo alla regia di un nuovo film, il secondo Doctor Strange" ha dichiarato l'attore durante una recente intervista con GamesRadar. "Mette la sua immaginazione e passione in ogni cosa che fa. È una delle figure fondamentali di questo genere. Ricordo di aver visto Darkman quando ero bambino. Era davvero fantastico, qualcosa di oltre. Penso che abbia una mente straordinaria e credo che sia in grado di narrare una storia in modo davvero unico. È sicuramente adatto all'universo creato per Doctor Strange, e non vedo l'ora di vedere cosa potrà fare con quel mondo."

Ejiofor ha confermato il ritorno di Mordo proprio nei giorni scorsi. Il personaggio, per chi non lo ricordasse, è apparso l'ultima volta nella scena post-credit di Doctor Strange, quando in seguito agli eventi del film imboccava la via del Lato Oscuro. Il suo ruolo nel secondo capitolo potrebbe essere stato anticipato dalla sinossi ufficiale, la quale recita: "un vecchio amico divenuto nemico cercherà di bloccare i suoi piani e farà sì che Strange liberi un male indicibile."

L'attore è apparso di recente nel nuovo trailer ufficiale di The Old Guard, il film Netflix con Charlize Theron e Luca Marinelli in arrivo il prossimo 10 luglio.