Sam Raimi produrrà l'horror Crawl, di Alexandre Aja

Sam Raimi, il regista della trilogia di Spider-Man con protagonista Tobey Maguire, produrrà il progetto della Paramount, l'horror ambientato durante un uragano, intitolato Crawl, per la regia di Alexandre Aja.

Dopo che la Blumhouse ha iniziato a produrre film come Insidious, la tendenza di creare pellicole horror a medio budget ha sfornato successi come Get Out, IT e, recentemente, A Quiet Place: un posto Tranquillo.

Fresca del successo di quest'ultimo titolo citato, la Paramount ha recentemente acquisito il thriller horror Crawl e, come riportato da THR, il film sarà prodotto da Sam Raimi insieme a Craig Flores. La pellicola parlerà della lotta di una giovane donna che tenta di salvare suo padre durante un uragano, prima di rimanere intrappolata in una casa inondata dove dovrà affrontare sia le pazzie meteorologiche, che quelle, beh, animali!

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa nuova produzione, ma vi aggiorneremo non appena possibile.