Sam Raimi produrrà un adattamento cinematografico dell'horror Behind

Poche ore fa The Hollywood Reporter ha confermato che il leggendario regista Sam Raimi produrrà un adattamento in lungometraggio del cortometraggio horror Behind.

Secondo la fonte, il film sarà basato sull'omonimo progetto di Angel Gomez, che racconta la storia di una donna divorziata che improvvisamente inizia a temere per la vita della propria figlia, una paura esasperata dopo che una raccapricciante donna, nel corso di una festa, le rivela che qualcuno la sta seguendo. Temendo che le premonizioni dell'inquietante donna si stiano trasformando in realtà, la protagonista farà di tutto pur di prevenire che accada qualcosa di brutto alla propria bambina. Ma se il male fosse davvero in arrivo?

Sam Raimi, leggendario regista di La Casa, La Casa II, Spider-Man e Drag Me To Hell, produrrà il progetto tramite la sua Ghost House Pictures e in collaborazione con Robert Tapert. Si tratta della nuova collaborazione fra la Ghost House Pictures e la Lionsgate: precedentemente, le due compagnie hanno unito le loro forze per la realizzazione di film come The Grudge e il recente successo Don't Breathe di Fede Alvarez, arrivato nel mercato italiano col titolo di Man in the Dark.

Secondo quanto dichiarato proprio da Alvarez, lui e Raimi stanno lavorando al sequel di Man in the Dark e de La Casa, remake di Alvarez del cult horror diretto da Raimi nel 1981.