Sam Raimi al lavoro su 65, nuovo horror sci-fi dagli autori di A Quiet Place: i dettagli

Secondo quanto riportato da Deadline, Ariana Greenblatt si è unita al cast di 65, il nuovo progetto, un thriller fantascientifico, che vede coinvolti Sam Raimi in qualità di produttore e Adam Driver come protagonista, mentre alla sceneggiatura e regia troviamo Scott Beck & Bryan Woods, già artefici dello script di A Quiet Place.

I due sceneggiatori e registi saranno anche produttori di 65, questo il titolo attuale del progetto, insieme a Raimi e alla sua Raimi Productions al fianco di Debbie Liebling. Il film segnerà una reunion per i due autori e Raimi, in quanto avevano già collaborato nella serie creata per la defunta Quibi intitolata 50 States of Fright.

La Greenblatt è nota per aver preso parte recentemente al film The One and Only Ivan arrivato qualche settimana fa direttamente su Disney+. E' apparsa anche nel ruolo di una giovanissima Gamora in Avengers: Infinity War e anche nel film Bad Moms Christmas. Il prossimo anno la vedremo in Awake, Boss Baby: The Family Business, pellicola Netflix con Gina Rodriguez, e nel film Warner In the Heights.

Al momento non sono noti i dettagli sulla trama così come non è chiaro il periodo in cui inizierà la produzione visto che Adam Driver sta vivendo un momento davvero prolifico della carriera. In particolare Driver è impegnato nella lavorazione di The Last Duel di Ridley Scott, che ha appena concluso la produzione dopo l'interruzione causata dalla pandemia di Coronavirus.

Scott Becks e Bryan Woods hanno trovato il grande successo con la sceneggiatura di A Quiet Place - Un posto tranquillo, ricevendo diverse candidature. Il film, diretto da John Krasinski, ha incassato circa 340 milioni di dollari.

Su Everyeye trovate un approfondimento su Adam Driver con i suoi cinque migliori film. Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2019, Driver dichiarò che essere attori costringe ad essere empatici.