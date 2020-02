Sam Raimi aveva inserito un riferimento a Doctor Strange nel suo Spider-Man 2

Nelle scorse ore è stato annunciato che Sam Raimi è in trattative per dirigere Doctor Strange In The Multiverse of Madness, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con protagonista Benedict Cumberbatch.

L'entusiasmo dei fan è dovuto al fatto che il celebre regista de La Casa tra il 2002 e il 2007 diresse la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire, che tra clamorosi alti e zoppicanti bassi rappresentò - insieme a X-Men di Bryan Singer - l'alba dei cinecomics come li conosciamo oggi.

Curiosamente, però, in quello che universalmente riconosciuto come il punto massimo della saga (e forse dell'intera e rivoluzionaria carriera di Raimi), ovvero Spider-Man 2, venne inserito un riferimento proprio a Doctor Strange: alcuni di voi potrebbero non ricordarlo, altri - i più giovani - potrebbero addirittura non aver mai visto il film, ma in una scena a circa metà del film citava espressamente lo Stregone Supremo.

La sequenza aveva per protagonista il personaggio di J. Jonah James (JK Simmons, che per complicare le cose è tornato nel ruolo in Far From Home) e lo vedeva impegnato nel suo ufficio a cercare di partorire un soprannome per il nuovo villain Doc Ock insieme al suo dipendente, Hoffman (interpretato da Ted Raimi, fratello minore di Sam). Tra i nomi citati dai due ci furono Science Squid, Doctor Octopus e ... Doctor Strange. Il boss del Daily Bugle però scartava questa possibilità, affermando: "Questo è buono, ma è già stato preso."

Potete riguardare la scena in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ad un nuovo aggiornamento secondo cui Rachel McAdams non tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il film, lo ricordiamo, uscirà il 7 maggio 2021.