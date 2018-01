Sam Raimi in trattative per la regia di The Kingkiller Chronicle

Secondo il sito, il registaè attualmente in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico della trilogia fantasydi, arrivata da noi con il titolo de

L'adattamento cinematografico è affidato alla Lionsgate che, grazie ad un accordo, ha deciso di adattare il romanzo sia in pellicola, serial tv e videogames. "Non sono mai stato interessato ad un accordo del genere" ha rivelato l'autore del romanzo, Patrick Rothfuss "Ma la Lionsgate è stata disposta a fare qualcosa di diverso, adattarlo contemporaneamente sia come film, come serie tv che come videogame".

Lin-Manuel Miranda si occuperà di comporre le musiche sia della pellicola che del serial televisivo, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo. John Rogers sarà lo showrunner del serial tv di The Kingkiller Chronicle, che è stato acquisito da Showtime. Le Cronache dell'Assassino del Re segue un paio di artisti vagabondi nelle loro avventure attraverso il mondo unico e sorprendente di Temerant, immergendo il pubblico in un universo fatto di eroi inaspettati, luoghi mistici e terrificanti forze oscure.

La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Lindsey Beer e sarà l'adattamento del primo romanzo della trilogia, "Il Nome del Vento", pubblicato nel 2007.

Sam Raimi, regista-cult della prima trilogia di Spider-Man e della trilogia de La Casa, non ha diretto un film dal 2013, da Il Grande e Potente Oz; nel 2015 si è occupato della regia del pilot del serial Ash vs. Evil Dead. In questo tempo il regista ha accarezzato la possibilità di dirigere pellicole fantasy di questo genere, come Lo Hobbit o Warcraft.