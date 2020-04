Sam Raimi conferma: 'Sarò il regista di Doctor Strange in The Multiverse of Madness'

Dopo mesi di incertezze e voci di corridoio finalmente la notizia è ufficiale: Sam Raimi sarà il regista di Doctor Strange in The Multiverse of Madness e a confermarlo è lo stesso regista!

Ai microfoni di ComingSoon il regista della trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire ha infatti confermato il suo ruolo all'interno della produzione Marvel:

"Da piccolo adoravo Doctor Strange: per me veniva sempre dopo Spider-Man e Batman, ma probabilmente era tra i miei 5 supereroi preferiti. Era tra i personaggi dei fumetti più originali di tutti e quando diressi Spider-Man 2 non avevo certo idea di come sarebbe stato dirigere un film con protagonista Doctor Strange, quindi per me è stato davvero divertente il fatto che ci fosse un riferimento a lui in quel film. All'epoca avrei voluto avere la lungimiranza di sapere che un giorno sarei stato coinvolto nel progetto."

Dopo i recenti rumor che lo avrebbero visto impegnato sul set di Doctor Strange 2, adesso, finalmente, non ci sono più dubbi al riguardo.

Al fianco di Benedict Cumberbatch, che tornerà nel ruolo di protagonista, vedremo in Doctor Strange in The Multiverse of Madness vedremo anche Eva Green, che potrebbe rivelarsi una new entry piena di sorprese.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!