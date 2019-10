Sam Raimi annuncia l'arrivo di un nuovo film de La Casa

Diversi anni dopo l'uscita del remake diretto da Fede Alvarez, Sam Raimi ha annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo de La Casa (in originale Evil Dead) durante la sua recente apparizione al New York Comic Con.

Nel corso della promozione del reboot di The Grudge, infatti, Raimi ha confermato che il franchise continuerà con lui e Bruce Campbell in veste di produttori - nei giorni scorsi il regista aveva spiegato che, dopo la fine di Ash vs Evil Dead, Campbell non è più interessato a vestire i panni del leggendario Ash Williams. "C'è altro de La Casa in arrivo" ha detto Raimi senza rivelare i dettagli del nuovo capitolo.

Parlando invece del suo prossimo progetto da regista, Raimi ha dichiarato: "Mi piacerebbe tornare a dirigere - amo dirigere. E' difficile però - è difficile quando non hai il migliore script da dirigere. Sto aspettando di trovare una sceneggiatura che parla la mia lingua, qualcosa che piacerebbe a tutti, ma che sia anche molto personale. A quel punto tornerei dietro la macchina da presa."

"Sto scrivendo un film con mio fratello Ivan" ha poi aggiunto il regista, riaccendendo le speranze degli amanti del terrore. "E spero di riuscire a farlo."

Diretto da Nicolas Pesce, il reboot di The Grudge arriverà nelle sale il prossimo gennaio. Nel cast ci saranno Betty Gilpin, John Cho, William Sadler e Lin Shaye. Per saperne di più vi rimandiamo alla prima immagine ufficiale di The Grudge.