Sam Raimi compie 63 anni: 'Ero il nerd sfigato, ma ora Spider-Man piace a tutti'

Quando si parla di Sam Raimi vengono in mente dei veri e propri cult immortali del genere horror, su tutti l'intera saga de La Casa: migliaia di fan, però, hanno conosciuto il buon Sam grazie alla trilogia di Spider-Man, che oltre a rappresentare un enorme successo di pubblico e critica è stata per il regista una grandissima rivalsa personale.

Nel giorno del 63esimo compleanno di Sam Raimi ci tornano infatti in mente alcune parole del regista su quanto l'aver saputo conquistare il mondo a suon di ragnatele abbia rappresentato per lui la rivincita del nerd che da ragazzino veniva isolato e deriso dai ragazzi più popolari.

"Una cosa che non mi era mai capitata era fare un film che un sacco di gente vedesse e sembrasse apprezzare. Quindi fu tipo 'oh mio Dio, sono sempre stato il nerd sfigato, ma ora ho fatto qualcosa che piace a tutti'. So che non durerà per sempre, e ovviamente sto cavalcando l'onda di Spider-Man, che è un personaggio famoso. Chiunque faccia un film su Spider-Man finirebbe col fare un film popolare. Ma essere popolari è bello, nonostante sappia che non è importante e che sia una cosa breve e stupida. È davvero divertente, e ora so quanto velocemente cambino le cose a Hollywood" furono le parole di Raimi.

Il buon Sam, d'altronde, ha sicuramente ragione nell'affermare che Spider-Man assicuri al film una certa popolarità: tirarne fuori una trilogia capace di fare la storia del genere, però, è un risultato tutt'altro che scontato! Per saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sugli Spider-Man di Sam Raimi.