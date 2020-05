Sam Raimi e gli autori di A Quiet Place insieme per un thriller sci-fi

Secondo qaunto riportato da Variety e altre prestigiose testate americane specializzate, Sam Raimi e gli sceneggiatori di A Quiet Place - Un posto tranquillo uniranno le forze per un nuovo progetto dai contorni thriller e sci-fi e per i tre si tratterebbe di un ritorno alla collaborazione.

Sony Pictures ha infatti ingaggiato Scott Beck e Bryan Woods, il duo di autori artefice della sceneggiatura del campione di incassi A Quiet Place, scriverà un film attualmente senza titolo e svolgeranno anche il ruolo di produttori sotto il loro nuovo marchio Beck / Woods insieme a Raimi e Zainab Azizi con la loro Raimi Productions.

Come accennato, si tratta di un ritorno alla collaborazione per questi tre nomi coinvolti, dopo che Beck e Woods hanno scritto e diretto un episodio della serie di Quibi di Raimi 50 States of Fright. Al momento non ci sono notizie o dettagli riguardanti la trama del nuovo e annunciato progetto, se non che si tratterà di un thriller dai contorni fantascientifici.

Raimi ha quindi commentato la notizia del suo coinvolgimento nel progetto di Sony: "La Raimi Productions è orgogliosa di collaborare con Scott Beck e Bryan Woods. Hanno superato tutte le aspettative nella mia esperienza con loro a Quibi e abbiamo la massima fiducia nella loro storia brillante. Sono onorato di unire nuovamente le forze con i nostri partner di Sony Pictures. Abbiamo un blockbuster selvaggio ed emozionante che non vediamo l’ora di condividere con il mondo".

"La Raimi Productions ha contribuito a promuovere la nostra visione di questo film come registi prima di presentare la sceneggiatura. Sam Raimi non è solo uno dei nostri eroi, ma uno dei pochi cineasti a dominare con successo sia il mondo dei film indipendenti che dei successi prodotti in studio. Non potevamo immaginare un mentore più perfetto", il commento dei due sceneggiatori.

Rivedremo Raimi alla regia di Doctor Strange 2.