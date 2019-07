Sam Raimi apre alla possibilità di un sequel di Drag Me To Hell

Dopo aver svelato di essere a lavoro su un nuovo film de La Casa, saga horror che lo ha reso famoso in tutto il mondo negli anni '80, il regista Sam Raimi ha aperto le porte anche ad un sequel di Drag Me To Hell.

Uscito nel 2009, l'horror con Alison Lohman inizialmente non ottenne il successo commerciale sperato, ma negli anni raccolse un gran numero di seguaci e fan cementando il suo stato di cult.

Oggi, in un'intervista esclusiva con Bloody Disgusting, il regista ha spiegato che, qualora si presentasse l'opportunità, sarebbe pronto a realizzarne un sequel.

"Oh, beh, se qualcuno avesse una buona storia, perché no? Personalmente non ho una storia, perché nella mia mente il personaggio è stato ucciso, anzi, peggio. Quindi non saprei come procedere con un sequel, per ora."

Il regista ha anche spiegato il perché in questi anni non si è mai messo a lavoro su un eventuale Drag Me To Hell 2.

"Di solito mi piace far sopravvivere un personaggio, come ad esempio accade con Bruce Campbell ne La Casa, perché magari è un personaggio che mi interessa davvero e mi piacerebbe approfondire. Ma questo film ha un finale così definitivo che nella mia mente non sono mai riuscito a pensare a qualche idea per un sequel."

Voi cosa ne pensate? Prima o poi vedremo un sequel del film, magari una sorta di Drag Me From Hell, nel quale la protagonista tenta di fuggire dall'Inferno? Del resto, nella stessa intervista, Raimi si rammarica del destino che le ha riservato:

"Credo di averla punita fin troppo, sapete? È un racconto morale, ha fatto la cosa sbagliata e ne paga le conseguenze, ma santa miseria, forse ho esagerato! All'epoca pensai che sarebbe stato scioccante intitolare il film 'Drag Me to Hell' e far accadere esattamente ciò che il titolo diceva."

