Sam Raimi anticipa il sequel di Darkman: 'La Universal ne sta parlando'

Sam Raimi è in sala con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma cosa gli riserverà il futuro? Secondo quanto rivelato dallo stesso autore, a quanto pare prossimamente potrebbe arrivare un sequel di Darkman.

Parlando con The Wrap per promuovere il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, infatti, a Raimi è stato chiesto se avesse in programma di rivisitare il mondo di Darkman, cult del 1990 con protagonista Liam Neeson. Non solo il regista ha reagito positivamente, ma ha anche rivelato che a quanto pare ci sarebbero già in corso alcune discussioni per un sequel in casa Universal, con addirittura un produttore collegato al progetto.

"La Universal sta parlando di un sequel di Darkman", ha dichiarato Sam Raimi. "C'è già un produttore collegato. Non ho ancora letto la storia né approfondito il progetto, sono stato così impegnato con Doctor Strange in quest'ultimo periodo ... Ma penso che sia bello".

Per chi non lo sapesse, Darkman è la versione di Sam Raimi di un film di mostri della Universal: Liam Neeson interpreta il dottor Peyton Westlake, un uomo che può alterare il suo aspetto e cerca vendetta contro la mafia, che lo ha sfigurato. Sebbene il film non sia stato un successo commerciale, negli anni acquisì lo status di cult e arrivò addirittura a generare due sequel direct-to-video, Darkman II: The Return of Durant del 1995 e Darkman III: Die Darkman Die del 1996. Tuttavia per quei film, LiamNeeson venne sostituito da Arnold Vosloo e Raimi ricoprì solo il ruolo di produttore. Da allora, il franchise avrebbe ispirato anche la realizzazione di fumetti, action figure e videogiochi, nonché un pilota televisivo che però non è mai diventato una serie vera e propria.

Nel frattempo, Sam Raimi sta anche pensando alla possibilità di realizzare il suo Spiderman 4 e continuare la storia del Peter Parker di Tobey Maguire dopo gli eventi della trilogia classica e soprattutto quelli di Spider-Man: No Way Home.