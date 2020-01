Sam Raimi annuncia un nuovo Evil Dead e aggiorna sul sequel del remake di Fede Alvarez

Durante un Q&A organizzato su Reddit, Sam Raimi ha parlato del futuro del franchise de La Casa, diviso fra la saga originale creata da Raimi e quella remake scritta e diretta da Fede Alvarez.

Raimi, produttore del film del 2013 e anche del secondo film del regista uruguaiano Man in the Dark, ha annunciato un nuovo capitolo in lavorazione ed espresso la sua intenzione di realizzare un altro film per la sua serie, ma vorrebbe farlo con la partecipazione di Bruce Campbell, che come sappiamo si è ritirato dal ruolo di Ash.

"Bruce, Rob [Tapert, ndr] e io stiamo lavorando con un giovane regista che sta scrivendo una nuova storia di Evil Dead, che dirigerà lui" ha dichiarato Raimi. "Per quanto mi riguarda, mi piacerebbe dirigere un nuovo film di Evil Dead ... ma mi piacerebbe davvero farlo con Bruce. Lui dice che si è ritirato. Spero di no."

Per quanto riguarda la saga remake ideata da Alvarez, invece, Raimi ha dichiarato che sarebbe disposto a realizzare un sequel immediatamente, ma solo qualora l'autore uruguaiano fosse disponibile per scrivere e dirigere il film. "Se Fede lo scrivesse o lo dirigesse, sì, io lo produrrei in una frazione di secondo!".

Insomma, il futuro della saga de La Casa sembra quanto meno ingarbugliato, ma anche abbastanza vivace. Come al solito rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.