Sam Peckinpah: 5 film del padre del western moderno da recuperare in streaming

Sam Peckinpah è stato il regista che, contemporaneamente al lavoro di Sergio Leone in Italia, rivoluzionava il western classico ad Hollywood, attraverso una serie di film che hanno fatto scuola.

Violento e nostalgico al tempo stesso, dal forte impatto figurativo e autore di una messa in scena iperrealistica, spesso frammentata in un montaggio fatto di continui andirivieni tra esasperati slow motion e stacchi forsennati, Sam Packinpah ha lavorato sulle incongruenze del mito americano e sulla barbarie dell'uomo, una barbarie che secondo la sua poetica è il fulcro di tutte le relazioni umane.

Tra i suoi film migliori da guardare in streaming, tra acquisti in digitale e noleggio, segnaliamo l'imprescindibile Pet Garrett & Billy The Kid, con gli attori James Coburn e Kris Kristofferson (nonché Bob Dylan in uno dei suoi migliori film), e ovviamente il frenetico Il mucchio selvaggio, entrambi disponibili sulle principali piattaforme digitali come Rakuten, Apple TV+, GooglePlay, Amazon e Chili. Altro western imperdibile è Sierra Charriba, presente su AppleTV+, epocale war-movie ambientato nel Far West con Charlton Heston. Sul portale Plex trovate invece in streaming gratuito La morte cavalca a Rio Bravo, esordio alla regia dell'autore, ma anche il crepuscolare ed entusiasmante Convoy, un western incentrato su un gruppo di camionisti anarchici che si ribellano alla polizia e alla società sotto la guida di Kris Kristofferson.

Qual è il vostro film preferito di Sam Peckinpah? Avete visto tutti i suoi film? Quali siete curiosi di recuperare? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui in basso. Per altre letture scoprite questi 5 war-movie bellissimi di cui non avete mai sentito parlare: e si, c'è anche un film di Sam Peckinpah!