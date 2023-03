Sam Neill ricorda Robin Williams:'La persona più triste e divertente con cui ho lavorato'

La star di Jurassic World - Il dominio, Sam Neill, ha ricordato nel suo memoir Did I Ever Tell You This?, il collega Robin Williams, con il quale recitò nel film di Chris Columbus, L'uomo bicentenario, nel 1999. Neill ha scritto un ritratto molto emozionante dell'attore premio Oscar per Will Hunting - Genio Ribelle.

"Robin era la persona più divertente con la quale abbia mai lavorato ma, al tempo stesso, la persona più triste. Anche mentre scherzavamo percepivo che qualcosa non andava. Aveva fama, era ricco, la gente lo amava, il mondo era la sua ostrica. Eppure mi dispiaceva per lui più di quanto riuscissi ad esprimere. Era l'uomo più solo su un pianeta solitario. Sembrava inconsolabilmente solo e profondamente depresso. Potevamo parlare di questo o quel lavoro che stavamo per fare, era una persona terribilmente divertente. Irresistibilmente, oltraggiosamente, irrefrenabilmente, gigantescamente divertente. Le cose divertenti uscivano dalla sua bocca come un torrente in piena. In quegli attimi, quando tutti quelli che erano attorno a lui ridevano, era veramente contento. Robin in quei momenti era felice" ricorda Neill nel suo libro.



Basato sull'omonimo romanzo di Isaac Asimov, il film è diretto da Chris Columbus - che ammise di essere un regista inadatto per L'uomo bicentenario - e racconta la storia della famiglia Martin che nel 2005 acquista per le faccende domestiche un androide NDR-114 (Robin Williams); il robot stringe amicizia con il padrone di casa, il signor Martin (Sam Neill) e la figlia più piccola (Hallie Kate Eisenberg). In grado inaspettatamente di provare emozioni, Andrew, così ribattezzato dalla famiglia, chiederà di essere libero e partire per un lungo viaggio alla ricerca di altri prototipi con le sue stesse caratteristiche.



Tra i momenti più spassosi del film, le barzellette improvvisate di Robin Williams, che fecero ridere a crepapelle gli altri membri del cast.