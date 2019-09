Sam Neill pronto a tornare in Jurassic World 3? Il suo silenzio potrebbe essere un indizio

Dato che l'attesissimo Jurassic World 3 è ancora a circa due anni di distanza dalla sua uscita nelle sale, la Universal, gli attori e il regista Colin Trevorrow sono ancora in modalità silenzio radiofonico, che però potrebbe essersi acceso durante un'intervista a Sam Neill al Toronto International Film Festival.

L'attore è al Festival per promuovere il suo nuovo film, Blackbird, dove recita al fianco di Susan Sarandon e Rainn Wilson. Ospite in uno dei tanti talk shaw live che popolano e pubblicizzano l'evento nella città canadese, è stato allora chiesto all'interprete se sarebbe tornato nei panni di Alan Grant nel prossimo Jurassic World 3. Il giornalista gli ha proprio chiesto: "Tornerai nel film? Quando l'ho domandato a Bryce Dallas Howard ti devo dire che si è improvvisamente ammutolita e non ha aggiunto altro".



Al che Neill risponde: "Ecco beh, mi ammutolisco anche io". E lo ha fatto, tanto che è stato velocemente cambiato argomento tra le risate sorprese del giornalista e del pubblico. Questo potrebbe semplicemente significare un suo no comment al progetto, ma in realtà questo silenzio forzato potrebbe anche indicare eventuali trattative per il suo ritorno in Jurassic World 3, persino una sua già ideata partecipazione.



Detto questo, in assenza di conferme ufficiali - che arriveranno comunque molto tardi, da oggi -, vi ricordiamo che Jurassic World 3 uscirà nelle sale americane l'11 giugno 2021.