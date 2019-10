Sam Neill non vede l'ora di tornare a divertirsi con Jeff Goldblum per Jurassic World 3

Ora che il ritorno di Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern è stato confermato per Jurassic World 3, l'interprete di Alan Grant è comparso sui social per rendere partecipi i suoi fan del proprio entusiasmo.

L'attore, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha scritto:

"Potrei aver detto che penso che sarà un ottimo momento per lavorare di nuovo con l'eccellente @prattprattpratt e la miracolosa @brycedhoward su un nuovo film che potrebbe o meno coinvolgere i dinosauri. O lucertole. O serpenti ... decidete voi. Abbiamo sempre avuto dei collegamenti ai precedenti, e di sicuro lo faremo col nuovo. Sono la migliore compagnia. Ho trovato quegli stivali lì l'altro giorno, uguali identici. Gli stivali sono fatti per prendere a calci i predatori. Ho pensato di metterli all'asta per beneficenza; potrebbero valere 10 dollari o qualcosa del genere. Nel frattempo Jeff si sta tirando a lucido e mi aspetto di rivederlo di nuovo senza camicia. Qualcuno in Montana sta addestrando le creature ... è tutto pronto. Non vedo l'ora."

Recentemente anche Laura Dern ha commentato il suo ritorno nella saga, definendolo un sogno.

Ricordiamo che Jurassic World 3 sarà scritto e diretto ancora una volta da Colin Trevorrow e arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'estate 2021. Nel cast anche DeWanda Wise.