Sam Neill compie 76 anni: 'Il cancro? Non ho paura di morire, ma mi infastidirebbe'

Quale paura è più comune e comprensibile di quella della morte? Tutti noi ci siamo trovati in un modo o nell'altro ad averci a che fare, che si tratti di una prospettiva remota quanto di una terribilmente concreta: Sam Neill ha imparato a confrontarsi con la cosa quando gli fu diagnosticato un cancro al terzo stadio.

Pochi mesi fa l'attore di Jurassic Park ha reso pubblica la diagnosi ricevuta qualche tempo prima: oggi, a 76 anni appena compiuti, il nostro Sam appare dunque quantomai consapevole della sua condizione e desideroso di fare tutto il possibile per restare in vita, anche perché morire sarebbe, dal suo punto di vista, una discreta scocciatura.

"Non posso fingere che l’anno scorso non abbia avuto momenti bui. Ma quei momenti bui hanno messo in rilievo la luce e mi hanno reso grato per ogni giorno e per tutte le persone che mi circondano. Non ho paura di morire, ma mi infastidirebbe. Perché mi piace davvero tanto vivere e magari avere un altro decennio o altri due!" sono state le sue parole al riguardo.

Più che di paura di morire, dunque, parleremmo in questo caso di paura di... Smettere di vivere! Da parte nostra, ovviamente, non può che andare un enorme in bocca al lupo al nostro Alan Grant del cuore, augurandogli di avere ancora tutto il tempo che vuole per godersi ancora tutto ciò che la vita può offrirgli.