Sam Mendes rende giustizia ai Direttori della Fotografia: 'Roger Deakins la mia guida'

Nell'immaginario collettivo o anche solo quando si elogia un film, si pensa al regista e agli attori, tutt'al più agli sceneggiatori. Ma ci sono decine di ruoli cruciali e i Direttori della Fotografia fanno il 50% di ciò che vediamo su schermo. Sam Mendes se lo ricorda bene, visto quanto ha lavorato con un gigante come Roger Deakins.

Ma non è l’unico che Sam Mendes ha voluto commemorare nell’ultimo evento che l’ha presentare il suo nuovo autobiografico Empire of Light, di cui trovate qui il trailer italiano in vista del passaggio al Torino Film Festival. Questo perché, nonostante Roger Deakins rimanga probabilmente il più incredibile Direttore della Fotografia in circolazione – e nonostante abbia vinto solo due Premi Oscar su quindici candidature, un vero scandalo – non è l’unico con cui Mendes ha lavorato negli anni.

Citando per primo Conrad Hall – con cui girò i suoi primi due film, American Beauty ed Era mio padre, entrambi premiati con l’Oscar alla Miglior Fotografia – dal palco dell’EnergaCamerimage Film Festival in Polonia, Sam Mendes ha detto: “Conrad era la mia guida e da allora i Direttori della Fotografia sono sempre stati la mia guida”. Ma subito dopo è passato a Deakins, affermando che la loro collaborazione gli ha dato “più piacere e gioia” di qualunque altra nel corso di tutta la sua carriera.

Non a caso, Mendes non poteva che richiamare a raccolta Roger Deakins per Empire of Light, visto il significato autobiografico che il film assume per il regista. Il noto DOP ha vinto due Oscar grazie a Sam Mendes e all’altro grande estimatore del suo lavoro e collaboratore di lunga data: Denis Villeneuve. Con il primo per 1917 e con il secondo per Blade Runner 2049.