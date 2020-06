Sam Mendes, il regista di 1917 invoca l'aiuto di Netflix e Amazon per salvare il cinema

Tramite una lettera aperta pubblicata sul Financial Times e indirizzata a Netflix e Amazon, il regista premio Oscar Sam Mendes ha chiesto ai più noti servizi di streaming on demand di aiutare il cinema a superare questo difficile momento sorto a causa della pandemia di Coronavirus.

Mendes ha definito la situazione attuale la "più grande sfida alla vita culturale britannica dallo scoppio della seconda guerra mondiale", e ha aggiunto: "I teatri e gli attori del paese, i musicisti e i locali di musica, i ballerini e gli spazi per la danza, le sale da concerto e i teatri dell'opera sono tutti in pericolo. Il teatro ha bisogno di un piano e credo che ne abbiamo uno”.

Secondo il regista di 1917 "la prosecuzione del distanziamento sociale rende semplicemente impossibile la prospettiva di riapertura" per le sale cinematografiche, ma che al contrasto i film dei cinema potrebbero ancora avere una lunga vita, secondo lui. Mendes suggerisce che, poiché le sale non possono riaprire a breve termine, è necessario creare un pacchetto per sostenere la forza lavoro di liberi professionisti e artisti autonomi. A lungo termine, delinea un "Programma di partecipazione agli investimenti culturali", che include un aumento a tre anni per gli sgravi fiscali relativi al settore e un'opportunità per il governo di diventare un "angelo" investitore in produzioni cinematografiche.

“Questa non è una richiesta, ma un'offerta per il governo a diventare partner in un'azienda di successo" aggiunge, prima di chiedere aiuto direttamente a Netflix e Amazon: "C'è qualcuno dei servizi di streaming - Netflix, Amazon Prime e altri - disposto aiutare i milioni dei nostri migliori attori, produttori, sceneggiatori e registi con una minima frazione degli introiti aggiuntivi e inaspettati arrivati a causa del COVID-19? Se c'è, spero che tu stia leggendo questa lettera e che sia in grado di pensare al panorama artistico come qualcosa di più di un semplice 'fornitore di contenuti', ma piuttosto come un ecosistema che ci supporta tutti", conclude.

