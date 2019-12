Sam Mendes racconta il suo 1917 e le scelte creative dietro il film

1917 non è ancora uscito qui in Italia, ma è stato ampiamente lodato dalla critica estera, che lo ha definito il miglior film di guerra da Salvate il Soldato Ryan, e lo stesso Spielberg si è complimentato con Sam Mendes. Scopriamo, allora, qualcosa in più sul film.

Come da sinossi, 1917 ha come protagonisti principali due giovani soldati inglesi, Schofield e Blake, interpretati da George MacKay (Captain Fantastic, Ophelia) e Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, The King), che riceveranno una missione delicata e di massima importanza: farsi portavoce di un messaggio che potrebbe salvare la vita di centinaia di soldati, incluso il fratello di Blake. Ma per farlo, i due dovranno attraversare il territorio nemico...



"Non mi sono sentito come se avessi fatto un film che può sembrare una lezione di storia. Non c'è bisogno di sapere nulla sulla Prima Guerra Mondiale. [...] [1917] Riguarda l'esperienza umana della guerra. Ed è alquanto anticonvenzionale. Non ci sono troppi bagni di sangue. È più come un thriller contro lo scorrere del tempo. A volte può sembrare anche un horror. Segue determinate regole"

racconta Sam Mendes, regista, co-sceneggiatore e produttore della pellicola.



Peculiarità di 1917 è la tecnica adoperata per girarlo, per renderlo ancora più "reale": l'utilizzo dello one-shot.

"È stato intrecciato nel tessuto stesso della sceneggiatura. La mia idea era [portare sullo schermo] due ore di vita reale, vissuta in tempo reale. Niente tagli. Nulla che si possa frapporre tra il pubblico e i personaggi. E quella sensazione di essere bloccati in questo orologio che continua a ticchettare, a scoccare i secondi. E stai facendo esperienza della distanza, della difficoltà, con gli uomini [sullo schermo]. E non c'è via di fuga. In parte, è per questo che ho scelto di farlo così" spiega Mendes.



1917 arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2020. Qui potete vedere il trailer italiano del film.