Sam Mendes, Olivia Colman e Roger Deakins fanno squadra per il film Empire of Light

Sam Mendes sta mettendo su un team sogno per il suo prossimo film, Empire of Light. I primi a rispondere all'appello? Due Premi Oscar come l'attrice Olivia Colman e il direttore della fotografia Roger Deakins.

Il film sarà prodotto da Fox Searchlight, e vedrà l'attrice di The Crown e The Favourite Olivia Cloman ricoprire uno dei ruoli principali.

"Sono un ammiratore di lunga data di Searchlight e dei metodi dinamici che hanno adottato per produrre e distribuire alcune delle uscite cinematografiche che più ho gradito negli ultimi anni" ha dichiarato Sam Mendes "Ho molto a cuore questo progetto, e non potrei essere più entusiasta del fatto che abbia trovato la sua dimora ideale".

Ambientato negli anni '80 nel Sud dell'Inghilterra, la storia di Empire of Light è descritta come una "storia d'amore collegata a un bellissimo cinema d'epoca".

Mendes sarà regista e sceneggiatore della pellicola, mentre della fotografia si occuperò ovviamente Deakins ormai alla sua quinta collaborazione con Mendes. I due hanno fatto realizzato insieme grandi titoli del più o meno recente passato come 1917, Jarhead, Revolutionary Road e Skyfall.

L'uscita di Empire of Light è prevista per il 2022, ma nulla ancora sappiamo su altre possibili scelte di casting o ulteriori dettagli relativi alla trama.