Sam Mendes, nel cast per l'audiolibro di Oliver Twist anche Brian Cox e Daniel Kaluuya

È stato pubblicato su Audible la produzione di Sam Mendes di Oliver Twist, classico letterario di Charles Dickes. Una versione audiolibro incredibile, con un cast vocale illustre. Il regista britannico, premio Oscar per American Beauty, ha lavorato ad un progetto estraneo al grande schermo e al teatro, i suoi habitat preferiti.

Nel cast vocale della produzione del regista - non perdetevi il nostro approfondimento su Sam Mendes - compaiono nomi del calibro di Brian Cox, Nicola Coughlan, il premio Oscar Daniel Kaluuya ed Emilio Villa-Muhammad.



Oliver Twist uno dei grandi romanzi della letteratura ottocentesca e racconta la storia di un orfano nato in una cupa e tetra workhouse per donne del XIX secolo, e impegnato sin da piccolo a dover far fronte ad una vita di opprimente povertà.

Dopo essersene andato dalla workhouse ed essere riuscito a mantenersi per un periodo come assistente di un impresario di pompe funebri, approda a Londra ed entra a far parte di un gruppo di giovanissimi borseggiatori guidati da Artful Dodger e dal loro tutore Fagin.



Oliver Twist è stato registrato negli studi londinesi di Audible, con una colonna sonora di originale di Dan Gillespie-Sells, frontman dei The Feeling e compositore del musical andato in scena nel West End.

Sam Mendes produrrà altri due adattamenti dei classici di Charles Dickens. Il prossimo è in uscita nel 2023.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di 1917, l'ultimo film diretto da Sam Mendes e uscito nel 2020.