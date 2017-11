Sam Mendes abbandona la regia del Pinocchio della Disney!

Il registaha deciso di abbandonare la regia dell'adattamento cinematografico in live-action dedicato a, attualmente in fase di sviluppo alla Walt Disney Pictrues: lo svela in esclusiva l'autorevole The Hollywood Reporter.

Sam Mendes era entrato in trattative per dirigere il film lo scorso maggio; per dirigere questa versione di Pinocchio, il filmaker aveva deciso di abbandonare la possibilità di accettare un altro incarico, quello di sedersi in cabina di regia per l'adattamento in live-action del - sempre Disney - James e la pesca gigante.

Al momento non sono chiare le motivazioni che hanno portato Mendes ad uscire dal progetto.

Chris Weitz (Rogue One: A Star Wars Story) ha firmato lo script e lo produrrà insieme alla sua casa di produzione, la Depth of Field.

Pinocchio resta ancora senza una data di uscita ufficiale ma è uno dei tanti progetti in live-action in fase di sviluppo alla Walt Disney.