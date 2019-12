Sam Heughan sarà Paul Newman nel biopic su Roald Dahl e Patricia Neal

La star di Outlander, Sam Heughan, interpreterà Paul Newman nel film biografico su Roald Dahl e Patricia Neal. La produzione del film termina questa settimana e vede Keeley Hawes nei panni di Patricia Neal e Hugh Bonneville nel ruolo del marito, il celebre autore e scrittore Roald Dahl. Newman recitò al fianco di Neal nel film Hud il selvaggio.

Per il ruolo nel film di Martin Ritt, Patricia Neal vinse il premio Oscar quale miglior attrice protagonista. Precedentemente noto con il titolo An Unquiet Life, il film racconta i primi anni '60, quando l'autore di La fabbrica di cioccolato e la star di Colazione da Tiffany, si ritirarono nelle campagne inglesi per allevare la loro giovane famiglia.

Il legame tra un celebre scrittore e una star del cinema verrà messo alla prova e rafforzato da diversi eventi tragici.

I libri di Roald Dahl diventeranno serie animate per Netflix.



Il film è diretto da John Hay e prodotto da Atticus Films. Il produttore Donall McCusker ha dichiarato:"Siamo lieti che Sam si sia unito a noi, è l'attore perfetto per interpretare Paul Newman e una straordinaria aggiunta al nostro già meraviglioso cast".

Il ruolo cinematografico più recente per Sam Heughan è stato il film dal titolo Il tuo ex non muore mai di Susanna Fogel.

Nel 2020 sarà nel cast del film Bloodshot, al fianco di Vin Diesel. Inoltre lo vedremo presto nella quinta stagione di Outlander, in onda a febbraio.

Heughan è stato accostato recentemente anche al ruolo iconico di James Bond, ma l'attore ha smentito queste voci partecipando al programma di Jimmy Fallon.