Per Sam Esmail Friends è 'il cuore pulsante' di Il Mondo Dietro di Te: ecco perché

Il mondo dietro di te è il nuovo thriller Netflix con Julia Roberts e Ethan Hawke. E il regista della pellicola ha parlato dell’influenza che la serie Tv “Friends” ha avuto sul film.

Sam Esmail, regista di Il mondo dietro di te, ma anche showrunner e creatore di Mr.Robot, ha descritto, in un’intervista con USA Today, il significato che ha Friends per il film e in particolare per un personaggio fondamentale all’interno della pellicola, oltre che per il libro da cui il “Il mondo dietro di te” è tratto.

“L'intera faccenda di "Friends" era un'osservazione passeggera, in realtà, nel libro di (Rumaan Alam), quindi l'abbiamo trasformata in una storyline vera e propria. Ho percepito che l'attaccamento di Rose a "Friends" era molto umano e confortante. In un certo senso, è il cuore pulsante del film: Il desiderio di Rose di fuggire in quella zona di comfort.”

Il film è uscito su Netflix il 7 Dicembre 2023 e ha raccolto recensioni molto contrastanti da parte di critica e pubblico. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha un indice di gradimento da parte della critica del 75% mentre per il pubblico il valore si attesta attorno a un 40% scarso. Se non lo avete ancora visto, ma siete curiosi, qui potete trovare il trailer di Il Mondo dietro di te con Julia Roberts. E voi lo avete guardato? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.