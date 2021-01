Io prima di te, Sam Claflin: 'Emilia Clarke stava per uccidermi'

Questa sera su Tv8 torna in tv Io prima di te, il film del 2016 diretto da Thea Sharrock, tratto dall'omonimo romanzo di Jojo Moyes, che ha come protagonisti Emilia Clarke e Sam Claflin. A quanto pare tra i due attori è nato un gran feeling sul set del film ma, tra una risata e l'altra qualcosa sarebbe andato storto nel corso delle riprese.

Ebbene, a quanto pare nel corso di un ciak, la Madre dei Draghi avrebbe perso il controllo della sedia a rotelle mettendo seriamente a rischio la vita dei presenti. A rivelarlo è stato proprio Sam Claflin che nel corso di un'intervista per la presentazione del film ha detto: "Ci ha quasi ucciso entrambi con la sedia a rotelle. E anche il cameraman stava per fare una brutta fine!".

La scena in questione è quella del matrimonio, a cui si recano i personaggi di Lou e Wil. I due si godono una serata spensierata, senza badare ai drammi che li circondano e giocando in giardino, il personaggio interpretato dalla Clarke si siede sulle gambe del protagonista maschile, tentando di guidare la sua sedia a rotelle.

Secondo la star di Game of Thrones questa è stata una delle scene più belle da girare per il clima leggero e scanzonato: "Mi sono divertita molto a girare la scena del matrimonio perché è stata molto leggera per noi. Ho dovuto manovrare la sedia a rotelle, è c'era un gran bel clima".

