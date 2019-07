Sam Caflin raggiunge Henry Cavill e Millie Bobby Brown nel cast di Enola Holmes

Arriva la notizia che l'attore britannico Sam Claflin è entrato a far parte del cast di Enola Holmes, primo adattamento cinematografico tratto dalla serie di romanzi Enola Holmes Mysteries scritti da Nancy Springer.

Nella saga live-action per il grande schermo, l'impegnatissimo Henry Cavill sarà Sherlock Holmes mentre la giovane protagonista di Stranger Things Millie Bobby Brown interpreterà Enola, sorella minore del celebre detective.

Non è chiaro al momento quale ruolo è stato riservato a Caflin, anche se è noto che Helena Bonham Carter interpreterà la madre dei due protagonisti. Alla regia del progetto Harry Bradbeer, che si è fatto un nome nel mondo della tv grazie a Dickensian, Fleabag e Prisoner Wives.

Sfortunatamente le avventure letterarie di Enola Holmes non sono ancora disponibili in Italia: in totale, ad oggi, sono stati pubblicati sono sei romanzi, usciti a partire dal 2006. La protagonista è Enola, sorella molto più giovane di Sherlock e Mycroft, che ovviamente anche lei si dà da fare nel mondo delle investigazioni private.

La sceneggiatura del film, scritta da Jack Thorne, ruoterà intorno ad un ragazzino scomparso dopo il misterioso omicidio di suo padre.

Cosa ne pensate di questo progetto? Conoscete la saga letteraria? Come al solito, diteci la vostra nella sezione dei commenti!