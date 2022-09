Sam and Victor's Day Off, il creatore di Cobra Kai: 'Torneremo nel mondo di John Hughes'

Circa un mese fa è arrivato l'annuncio dell'arrivo di uno spin-off di Una pazza giornata di vacanza, nell'originale Ferris Bueller's Day Off. Intitolato Sam and Victor's Day Off, sarà totalmente incentrato sui due personaggi apparsi brevemente nel film di John Hughes del 1986 e tra i produttori c'è Jon Hurwitz, creatore della serie Cobra Kai.

Nel corso di un'intervista concessa a Deadline, Hurwitz ha anticipato l'atteso progetto che ci riporterà nel mondo di John Hughes e delle sue commedie adolescenziali:

"E per quanto riguarda il progetto di Ferris Bueller, siamo davvero entusiasti di questo progetto che stiamo producendo. Abbiamo un grande sceneggiatore, Bill Posley, che ha lavorato con noi a Cobra Kai, che amiamo e che ha una visione fantastica", ha spiegato Hurwitz. "È emozionante immergersi nell'universo di John Hughes, ma vedere un lato di quel mondo che non abbiamo mai visto con questi personaggi, Sam e Victor, che erano solo marginali nel film originale. Noi tre siamo amanti dei personaggi secondari in generale e amiamo vedere cosa succede nei loro mondi, quindi sarà divertente quando lo faremo. Ma questo non avrà alcun impatto su Cobra Kai. Si tratta davvero di lavorare su Obliterated, di portare a termine la nostra produzione e poi di capire il percorso per altri Cobra Kai".

La premessa interessante di Sam & Victor's Day Off è che il film sarà una storia secondaria per gli altri personaggi principali ambientata nello stesso giorno in cui Ferris (Matthew Broderick), Cameron (Alan Ruck) e Sloane (Mia Sara) hanno saltato la scuola nel film dell'86 . Nel film originale, Sam e Victor erano due operai che facevano un giro sulla Ferrari rossa del padre di Cameron. I personaggi sono rimasti senza nome nel film originale e sono stati interpretati da Richard Edson e dal compianto Larry "Flash" Jenkins. È ovvio quindi che i due verranno sottoposti a recasting.

Nel frattempo è uscita la quinta stagione di Cobra Kai. Su queste pagine potete già leggere la recensione di Cobra Kai 5.