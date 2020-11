Qualcuno salvi il Natale, Kurt Russell paragona i film Netflix a La passion di Cristo

Kurt Russell tornerà nei panni di Babbo Natale nel secondo capitolo di The Christman Chronicles (in italiano Qualcuno salvi il Natale 2) di Chris Columbus entro fine novembre, ma l'attore ha avuto modo di parlare del film ai microfoni del New York Times insieme alla co-protagonista e moglie Goldie Hawn.

Un particolare ha colpito Vulture e anche noi della chiacchierata, e cioè quando Russell ha paragonato The Christmas Chronicles a La passione di Cristo, soffermandosi sulle somiglianza tra la lingua yulish-elfica (scritta foneticamente per essere pronunciata dagli attori) e quella aramaico biblico utilizzata nel film di Mel Gibson.



Ha detto Russell: "Non è da prendere alla leggera. Non dimenticherò mai quando ho visto La passione di Cristo e ho pensato che Mel avesse scoperto qualcosa che nessuno aveva mai capito fino a quel momento. Se fai qualcosa di storico, specialmente tratto dalla Bibbia, allora lo fai nella lingua originale, così da conferirgli autenticità e senso. E quando ho letto il copione di questo film ho pensato che l'elfico avrebbe dato al progetto un senso di unicità".



Questa la sinossi del film: "Sono passati due anni da quando i fratelli Kate e Teddy Pierce hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate" possiamo leggere. "Kate, ora un'adolescente cinica, sta trascorrendo con riluttanza il Natale a Cancun con il nuovo fidanzato di sua madre e suo figlio Jack. Non volendo accettare questa nuova versione della sua famiglia, Kate decide di scappare. Ma quando un misterioso e magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Polo Nord e mettere fine al Natale per sempre, Kate e Jack vengono inaspettatamente trascinati in un nuova avventura con Santa Claus."

The Christmas Chronicles 2, definito "un'avventura ricca di azione per tutta la famiglia, piena di cuore, umorismo e spirito natalizio", è scritto e diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l'aereo, Harry Potter). Tra gli interpreti, oltre a Kurt Russell e Goldie Hawn, ci sono Darby Camp e Judah Lewis nel ruolo dei fratelli Pierce, Jahzir Bruno, Kimberly Williams-Paisley, Julian Dennison e Tyrese Gibson.



Il film uscirà il prossimo 25 novembre su Netflix. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.