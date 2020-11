Qualcuno salvi il Natale 2, da oggi Kurt Russell torna su Netflix come Santa Klaus

Da oggi 25 novembre, ad un mese esatto da quella che è senza dubbio la sua festività preferita, il grande Kurt Russell torna sul servizio di streaming on demand Netflix protagonista di Qualcuno salvi il Natale 2.

Sequel del film originale del 2018, il nuovo episodio vede Chris Columbus in qualità di sceneggiatore e regista e ritrova il Babbo Natale di un Kurt Russell super barbuto esattamente due anni dopo i fatti di Qualcuno salvi il Natale di Clay Kaytis.

"Io e Kurt abbiamo capito che il primo film era come una notte in città a Chicago con Babbo Natale, molto più di una commedia in un certo senso" ha dichiarato Columbus. "E abbiamo iniziato a parlare, ed essendo entrambi nerd del Natale, Kurt e io abbiamo pensato di allargare la mitologia di questo mondo e parlare di Babbo Natale in un modo che non era stato fatto prima".

Insieme a Kurt Russell torneranno anche Goldie Hawn nei panni della moglie di Babbo Natale, e poi ancora Darby Camp, Judah Lewis e Kimberly Williams-Paisley. Il film è interpretato anche da Jahzir Bruno, Julian Dennison e Tyrese Gibson.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Qualcuno salvi il Natale 2, film per il quale Kurt Russell ha scritto addirittura 200 pagine di retroscena allo scopo di prepararsi al ruolo.