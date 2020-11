Qualcuno Salvi il Natale 2: Kurt Russell ha scritto 200 pagine per prepararsi al ruolo

Kurt Russell tornerà presto nel sequel Netflix di Qualcuno Salvi il Natale e a quanto pare ha preso con la massima serietà il ruolo che dovrà tornare ad interpretare, tanto da scrivere una storia di 200 pagine sul passato di Babbo Natale.

A rivelarlo è stato Chris Columbus, pronto a conquistare l'interesse delle famiglie in cerca di qualcosa di natalizio da gustarsi sulla piattaforma streaming. Il regista sembra nutrire un sincero rispetto per Russell e in un'intervista per Comicbook rivela:

"Ciò che è incredibile è che ha usato davvero delle tecniche di method acting. Non so se l'ho mai detto, ma ha scritto una storia di 200 pagine su Babbo Natale, riguardo a quella mitologia, a come ha incontrato la moglie di Babbo Natale. Non abbiamo potuto utilizzarla tutta, ma dimostra tutto il suo impegno. Se parli con lui ti accorgi che è molto serio riguardo a questo ruolo. Come se fosse un attore di metodo che interpreta Babbo Natale".

Insomma, massima dedizione e piena disponibilità a perdersi nella parte, poco importa se non stiamo parlando di un dramma che punta a vincere il Premio Oscar ma di una semplice commedia natalizia. Columbus afferma di essere rimasto affascinato dal primo film e di considerare un vero regalo poter lavorare con qualcuno come Russell.

Del resto, stiamo pur sempre parlando di un personaggio di fama mondiale e lo stesso attore ha paragonato il film alla Passione di Cristo.