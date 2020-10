Qualcuno salvi il Natale 2, Kurt Russell è ancora Babbo Natale nel trailer del sequel

Netflix ha finalmente pubblicato online il primo full trailer ufficiale dell'atteso Qualcuno salvi il natale: Seconda Parte, sequel del film natalizio di successo diretto da Chris Columbus che vede protagonista Kurt Russell nei panni di un Babbo Natale tutto azione e simpatia.

Questa la sinossi del film: "Sono passati due anni da quando i fratelli Kate e Teddy Pierce hanno salvato il Natale e molte cose sono cambiate" possiamo leggere. "Kate, ora un'adolescente cinica, sta trascorrendo con riluttanza il Natale a Cancun con il nuovo fidanzato di sua madre e suo figlio Jack. Non volendo accettare questa nuova versione della sua famiglia, Kate decide di scappare. Ma quando un misterioso e magico piantagrane di nome Belsnickel minaccia di distruggere il Polo Nord e mettere fine al Natale per sempre, Kate e Jack vengono inaspettatamente trascinati in un nuova avventura con Santa Claus."

The Christmas Chronicles 2, definito "un'avventura ricca di azione per tutta la famiglia, piena di cuore, umorismo e spirito natalizio", è scritto e diretto da Chris Columbus (Mamma ho perso l'aereo, Harry Potter). Tra gli interpreti, oltre a Kurt Russell e Goldie Hawn, ci sono Darby Camp e Judah Lewis nel ruolo dei fratelli Pierce, Jahzir Bruno, Kimberly Williams-Paisley, Julian Dennison e Tyrese Gibson.



Il film uscirà il prossimo 25 novembre su Netflix. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.