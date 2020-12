Qualcuno Salvi il Natale 2, la battuta che Kurt Russell ha scritto per Goldie Hawn

Su Netflix è finalmente arrivato Qualcuno Salvi Il Natale: Seconda Parte, il sequel del film con protagonista Kurt Russell nei panni di Babbo Natale. E proprio quest'ultimo è l'autore di una battuta davvero "indimenticabile" presente nella pellicola.

L'indimenticabile, ovviamente, lo abbiamo messo tra virgolette non per prendere in giro l'apporto alla sceneggiatura di Russell, anzi, proprio per evidenziarne la bravura (e l'ironia vista la connessione del termine con la battuta stessa).

L'attore, che ha recentemente affermato di volersi ritirare con all'attivo come ultimo ruolo proprio quello di Babbo Natale (altri sequel in arrivo?), ha infatti scritto di persona la frase pronunciata verso fine film dalla compagna (reale e sullo schermo) Goldie Hawn.

In risposta a ciò che le viene detto dal piccolo Jack ("Non la dimenticherò mai Signora Natale"), Mrs. Claus risponde con grande saggezza "Oh, ogni tanto lo farai. Ed è così che deve essere".

A rivelarlo è stato il regista del film, Chris Columbus, anche co-autore della sceneggiatura assieme a Matt Liebarman, e che si è detto estremamente entusiasta di poter lavorare non solo nuovamente con Russell, ma anche con Goldie Hawn, e di essere davvero contento della riuscita di questa scena in particolare proprio grazie all'ingegno di Russell e alla recitazione di Hawn.

E voi, avete già visto Qualcuno Salvi Il Natale 2? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.