Nessuno ti salverà, spiegazione del finale del film su Disney+

Nessuno ti salverà è l'horror di cui stanno parlando tutti, e il finale non fa eccezione; non tutti, però, hanno realizzato appieno quanto accaduto nella conclusione dello show targato Disney. Per fare chiarezza, ripercorriamone insieme gli ultimi minuti!

Nel corso della storia, la protagonista Brynn ha dovuto superare più di un ostacolo, finché, ormai stanca, non si lascia trasportare su una navicella aliena. È lì che gli extra-terrestri entrano nella sua mente e le permettono di rivivere il proprio passato, durante il quale lei ha ucciso accidentalmente la sua migliore amica, Maude. Ecco spiegato perché la protagonista avesse deciso di vivere in una casa sperduta nel bosco.

A quel punto gli alieni, presi alla sprovvista, discutono se procedere oltre con le loro misteriose operazioni, finché non decidono di lasciarla andare; ma la realtà è più complessa: Brynn, infatti, ha la possibilità di divertisti e ballare con gli amici che non ha mai avuto per tutta la vita. Peccato che la patina di equilibrio sia completamente fittizia, e pronta a crollare da un momento all'altro...

"Volevo che il film iniziasse come un'analisi sul mondo interiore dei personaggi" ha dichiarato il regista Brian Duffield, "per poi avviare l'invasione aliena. La fine del modo, però, non riguarderà soltanto coloro che sono pronto ad affrontarla. Irrompere bruscamente nella 'bolla' in cui vive il nostro personaggio costituiva un tema che avrei voluto assolutamente raccontare".

Al momento la pellicola ha riscosso un grande successo, al punto che Stephen King stesso consiglia Nessuno ti salverà, definendolo "geniale, audace, coinvolgente e molto spaventoso".