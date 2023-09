Nessuno ti salverà è l'horror di cui stanno parlando tutti, e lo trovate su Disney+

Nessuno ti salverà è arrivato su Disney+ e ha immediatamente conquistato il pubblico di tutto il mondo, grazie all'intuizione geniale alla base del lungometraggio prodotto da 20th Century Studios.

Con una percentuale di gradimento dell'80% sul famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, Nessuno ti salverà è un thriller psicologico sci-fi raccontato attraverso gli occhi di una giovane donna sola con un passato doloroso e che è stata allontanata dalla sua comunità: solitaria ma sempre speranzosa, Brynn trova conforto tra le mura della casa in cui è cresciuta, finché una notte non viene svegliata da strani rumori di intrusi decisamente ultraterreni.

La particolarità del film è che Nessuno ti salverà è completamente senza dialoghi (fatta eccezione per una sola battuta, molto importante ma che vi lasceremo scoprire durante la visione), una mossa decisamente coraggiosa che affida la narrazione alle immagini e all'azione e costringe gli spettatori di oggi, sempre più abituati a 'seguire' un film, a 'guardare'. Nessuno ti salverà è il secondo film di Brian Duffield, che in precedenza aveva scritto, prodotto e diretto Spontaneous del 2020, un adattamento del romanzo young adult di Aaron Starmer con Katherine Langford e Charlie Plummer, Certified Fresh (96%) su Rotten Tomatoes. Duffield ha recentemente prodotto Cocainorso, diretto da Elizabeth Banks per Universal, e l’imminente Borderline, diretto da Jimmy Warden, ed è famoso anche per aver firmato la sceneggiatura di Underwater, apprezzato thriller fantascientifico con Kristen Stewart.

Ecco che cosa ha detto il regista a proposito di Nessuno ti salverà.