Nessuno ti salverà, l'horror di alieni su Disney+ vi lascerà senza fiato: parla il regista

Se nelle scorse ore siete rimasti intrigati dal primo trailer ufficiale di Nessuno ti salverà, per far crescere le aspettative intorno al nuovo horror sci-fi esclusiva di Disney+ forse fanno al caso vostro le recenti dichiarazioni del regista e sceneggiatore Brian Duffield.

A proposito del film, un thriller-horror psicologico sci-fi che racconta un’invasione aliena dal punto di vista di una donna con un passato doloroso, il regista ha detto: “Volevo che il film partisse come uno studio intimo sui personaggi e facesse piombare su di loro un’invasione aliena. La fine del mondo non sarà solo per coloro che sono pronti ad affrontarla e l’idea di un film sugli alieni che irrompono bruscamente nella bolla che il nostro personaggio ha trascorso anni a costruire e coltivare mi sembrava un modo unico per raccontare una storia che avevo a cuore”.

Duffield ha voluto creare un personaggio avvincente per spingere gli spettatori a volerne sapere di più su di lei, con o senza alieni. Purtroppo per lei, però, i mostri compaiono dopo circa otto minuti di film. “Penso che sotto sotto tutti noi crediamo che ogni film sulle invasioni aliene possa rivelarsi vero, perché rimangono un’incognita nella nostra vita quotidiana. Mentre il nostro mondo va sempre più fuori controllo, forse c'è anche il desiderio che là fuori ci sia qualcosa di più intelligente di noi, che possa aiutarci a ritrovare la retta via. Gli alieni di Nessuno ti salverà sono superiori agli esseri umani sotto ogni punto di vista, il che rende Brynn e la sua sorprendente resistenza un po’ sconcertante per loro”.

A proposito della giovane attrice protagonista di Nessuno ti salverà, Kaitlyn Dever, il regista ha aggiunto: "Siamo stati così entusiasti di avere Kaitlyn con noi perché, così come Brynn, il suo personaggio, viene trasportata in un mondo completamente nuovo con l'arrivo di questi alieni, anche Kaitlyn non aveva mai fatto un film così fisico e fantascientifico prima d’ora. Credo che il pubblico rimarrà sbalordito da quanto Kaitlyn sia dominante sullo schermo, perché usa la sua solitudine e il suo silenzio per creare un personaggio davvero unico e complesso”.

