Salvatore: Shoemaker of Dreams, trailer del documentario di Luca Guadagnino su Ferragamo

A quattro anni dal suo ultimo film, Luca Guadagnino tornerà a novembre con non uno, ma ben due film. Prima della sua storia d'amore cannibale Bones and All, che arriverà in tempo per il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti, il suo documentario Salvatore: Shoemaker of Dreams approderà nelle sale a due anni dalla presentazione a Venezia.

Scritto da Dana Thomas e prodotto da Francesco Melzi d’Eril e Gabriele Moratti con Stella Savino come produttore esecutivo, il film è l'appassionante storia umana, artistica e imprenditoriale di Ferragamo, e racconterà la sua vita partendo dall’infanzia a Bonito (dove ha realizzato le sue prime scarpe) fino alla definitiva consacrazione, passando per il viaggio in America in cerca di fortuna, per le esperienze a Hollywood e poi al ritorno in Italia, senza tralasciare la parentesi del rischio di fallimento e la seguente rinascita nel suo laboratorio di Firenze.

Carattere, istinto, genio, curiosità e straordinaria intuizione: Salvatore - Shoemaker of Dreams mostrerà tutto il mistero e il fascino di una figura complessa, oggi un’icona della moda non solo italiana ma anche mondiale, un'artista che non ha mai trascurato l’importanza dei legami famigliari. Il docufilm, impreziosito dalla voce narrante di Michael Stuhlbarg, si avvale di immagini inedite e testimonianze che vedono protagonisti, accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici.

Guadagnino ha dichiarato: "Cosa è il genio? Come nasce un sistema, che sia il cinema o la moda? E l'ossessione furiosa di una ricerca costante di idee e creazione, come si sposa con la tradizione e i valori della famiglia? Salvatore Ferragamo, protagonista e testimone del XX secolo, è la risposta a queste domande".

Nell'attesa di vederlo anche nelle nostre sale, vi rimandiamo anche alla prima immagine di Bones and All, film che riunisce Guadagnino a Timothee Chalamet dopo lo straordinario successo di Chiamami col tuo nome.