Salvate il Soldato Ryan: Tom Sizemore arrestato per possesso di droga

L'attore di Salvate il Soldato Ryan, Tom Sizemore, che è apparso nell'acclamato film di Steven Spielberg, vincitore di numerosi premi Oscar del 1998, è stato arrestato con l'accusa di possesso di stupefacenti.

Sizemore è diventato famoso negli anni '90 grazie ad una serie di film popolari tra cui spiccano Natural Born Killers, Heat e, appunto, Salvate il soldato Ryan, pellicola nella quale ha interpretato il ruolo del sergente Horvath.

Per quanto riguarda il fermo dell'attore per possesso di sostanze stupefacenti, il fatto sarebbe accaduto a Burbank, in California dopo l'omissione da parte dell'attore dei dati relativi alla registrazione del veicolo che stava guidando. Quando gli agenti hanno controllato la macchina, hanno così trovato le sostanze illegali.

Negli ultimi anni Sizemore ha partecipato a serie tv di successo come Hawaii Five-O e Twin Peaks. Nominato per il Golden Globe nel 1999 per il film TV HBO Witness Protection - nel quale ha interpretato Bobby "Bats" Batton - Sizemore si è successivamente dilettato in tutti gli ambiti del cinema - dalla scrittura e regia alla cinematografia e alla produzione. Nel corso degli anni, tuttavia, recitare è stato il suo impegno artistico principale, ed è stato protagonista di diciotto diverse produzioni solo nel 2018.

I problemi di Sizemore con le droghe sono stati una presenza continua nel corso della carriera dell'artista che, nel 2010, è anche apparso nella terza stagione del Celebrity Rehab con il Dr Drew, un reality show americano; questo dopo aver rifiutato di apparire nel corso della prima stagione della serie. In ogni caso l'attore non ha mai nascosto di avere questo tipo di problemi di dipendenza. Anche questo arresto non è il primo della sua vita, dal momento che Sizemore combatte contro le dipendenze dalla tenera età di 15 anni.