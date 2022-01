Salvate il Soldato Ryan, Tom Hanks era l'unico preparato al durissimo addestramento!

L'incredibile grado di realismo raggiunto dalle scene di guerra di Salvate il Soldato Ryan fu pagato a caro prezzo dagli attori protagonisti, che nei giorni precedenti all'avvio delle riprese dovettero sottoporsi a un durissimo campo d'addestramento che colse tutti impreparati... Tutti, tranne Tom Hanks!

La star di Cast Away aveva infatti già provato qualcosa di simile in vista delle scene di Forrest Gump ambientate durante la guerra in Vietnam, che richiesero al nostro una preparazione analoga a quella che avrebbe poi sostenuto per il film di Spielberg: nessuno degli altri attori, però, era mai stato sottoposto ad un vero boot camp!

"Gli altri ragazzi credo pensassero fosse qualcosa di simile a un campeggio nel bosco, magari pensavano di imparare qualcosa stando tutti seduti insieme intorno al fuoco" fu il commento di Hanks qualche tempo dopo. Un'esperienza che traumatizzò letteralmente Matt Damon e soci, al punto da spingerli a voler disertare: gli attori, infatti, misero ai voti l'abbandono del boot camp. Indovinate chi fu l'unico ad esprimere parere contrario?

Esatto, proprio il buon Tom, il cui voto pesava ovviamente qualcosina in più rispetto a quelli dei suoi colleghi, che a quel punto furono costretti a terminare il percorso d'addestramento. Chissà che l'inflessibile Tom Hanks non abbia subito qualche ritorsione per la sua inflessibilità! Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Salvate il Soldato Ryan.