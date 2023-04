Salvate il Soldato Ryan, perchè Steven Spielberg scelse Matt Damon per il film?

Salvate il Soldato Ryan è definito uno dei war movie più belli mai realizzati. Il lavoro di accuratezza fatto da Steven Spielberg ha reso il film un capolavoro non solo dal punto di vista narrativo ma anche visivo e di accuratezza storica. Il regista, però, scelse uno dei protagonisti per un motivo particolare.

Nella pellicola Matt Damon interpreta Ryan, il soldato da salvare. All'epoca delle riprese del film, l'attore era un giovane esordiente praticamente sconosciuto al grande pubblico. Spielberg decise di ingaggiarlo perchè aveva necessariamente bisogno di un attore non conosciuto con un volto "molto americano" che potesse aiutare gli spettatori a empatizzare con lui in maniera immediata. Prima delle riprese Damon aveva lavorato a pochi film e molti di loro appartenevano alla scena indie.

Di tutto il cast di Salvate il Soldato Ryan solo Tom Hanks si mostrò pronto al duro allenamento, confermando quanto la maggior parte degli altri interpreti fossero dei novizi del mestiere. Ma tutto non andò secondo i piani del regista. Prima dell'uscita del film, infatti, arrivò nelle sale Will Hunting - Genio Ribelle pellicola che lanciò Matt Damon come attore protagonista e lo portò a conquistare un Oscar alla miglior sceneggiatura nel 1998 insieme all'amico fraterno Ben Affleck. Insomma, quello che doveva essere un volto poco conosciuto arrivò al cinema nel film di Spielberg come una vera e propria superstar.

I war movie sono un genere sempre complicato da gestire e che, almeno una volta in carriera, un regista deve affrontare.