Il saluto di Catherine Zeta-Jones e delle altre star di Hollywood a Kirk Douglas

Michael Douglas ha salutato il padre attraverso un post su Instagram e anche la moglie non ha dimenticato di salutare l'amato familiare:"Al mio caro Kirk. Ti amerò per il resto della mia vita. Mi manchi già. Dormi bene..." Altre star hanno salutato Douglas sr., come Mark Hamill :"Kirk Douglas è stata una delle più grandi star di tutti i tempi e un attore brillante con un carisma indimenticabile e ardente. Sarà anche ricordato per aver messo in pericolo la sua carriera sfidando la Blacklist di Hollywood, assumendo lo scrittore Dalton Trumbo per il classico Spartacus". Danny DeVito l'ha ricordato così:"Kirk Douglas. Lo Scalawag ispiratore. 103 anni su questa terra. Fantastico passare del tempo con te, amico!". Il regista Rob Reiner ha commentato:"Kirk Douglas sarà per sempre un'icona nel pantheon di Hollywood. Si mise in gioco per spezzare la Blacklist. Tutto il mio affetto al mio amico Michael e alla sua famiglia". Sky Cinema ha voluto salutare e omaggiare Kirk Douglas con una serata dedicata. Michael Douglas ha definito il padre ' una leggenda per tutti ma per noi semplicemente papà '.

Kirk Douglas was one of the biggest stars of all time & a brilliant actor with an unforgettable, blazing charisma. He will also be remembered for putting his career on the line by defying the Hollywood Blacklist, hiring writer Dalton Trumbo for the classic Spartacus. #RIP 💔 pic.twitter.com/snzoHPMtDr — Mark Hamill (@HamillHimself) February 6, 2020

Kirk Douglas. The inspirational Scalawag. 103 years on this earth. That’s got a nice ring to it! Great hanging with you man. — Danny DeVito (@DannyDeVito) February 6, 2020