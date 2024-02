Saltburn, la villa del film presa d'assalto dai curiosi: il proprietario non ne può più!

Saltburn è stato un film a lungo desiderato dalla regista Emerald Fennell e, anche a distanza di più di tre mesi dalla sua uscita, è ancora oggetto di numerose diatribe e riflessioni attorno alle sue scene più iconiche.

Le chiacchiere sulla pellicola con protagonisti Barry Keoghan e Jakob Elordi sembrano infatti destinate a non esaurirsi tanto in fretta. Stavolta, ad essere al centro dell'attenzione mediatica è la villa in cui è ambientato il film. Come spesso accade per le location legate a produzioni cinematografiche e televisive di particolare rilievo, prese d'assalto da appassionati o semplici curiosi, anche la dimora in cui si svolgono le vicissitudini di Oliver Quick e Felix Catton non fa eccezione. In questo caso specifico c'è ben poco da stupirsi: la tenuta della famiglia Catton è un personaggio a tutti gli effetti, tanto centrale all'interno della narrazione da dare il nome all'opera stessa di cui fa parte.

Drayton House, questo il nome dell'antica villa situata nel New Hampshire in cui hanno avuto luogo le riprese del film (qui potete leggere la nostra recensione di Saltburn). Dire che Charles Stopford Sackville, attuale proprietario della casa d'epoca, sia stato colto di sorpresa dall'incredibile successo del film, sarebbe riduttivo. "Non mi sarei mai prefigurato l'entità dell'interesse che si sarebbe generato. È abbastanza strano e non ne sono lusingato: come vi sentireste se degli estranei scattassero delle foto fuori dalla vostra casa? Preferirei che l'interesse scemasse, ma non dipende da me", ha dichiarato Stopford Sackville al Daily Mail.

La tenuta è attraversata da un sentiero pubblico, che potrebbe aver in un certo senso "facilitato" gli invadenti visitatori. Stopford Sackville, che ha dovuto chiedere al personale di pattugliare periodicamente l'intera area, ha colto in flagrante più di 50 trasgressori intenti a sconfinare nella sua proprietà privata. Stopford Sackville è un amico di famiglia della regista, la quale aveva per lungo tempo sperato di riuscire a portare l'imponente villa sul grande schermo: i due andranno ancora d'accordo? Intanto, la frustrazione del padrone di casa è destinata a non placarsi tanto in fretta: le indicazioni per raggiungere la location sono state condivise su Tiktok e visualizzate più di 5,6 milioni di volte.